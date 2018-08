Campinggrond wordt speelterrein voor Zennedal 03 augustus 2018

02u46 0 Halle De groepen die de komende maanden logeren op de kampplaats Zennedal in Buizingen krijgen een groter kampterrein om activiteiten te organiseren.

De oude camping Luna langs de Alsembergsesteenweg is met de grond gelijkgemaakt in afwachting van een nieuw woonproject van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. Omdat Woonpunt Zennevallei nog geen concrete bouwplannen heeft, leent het de grond nu uit aan de vzw Zennedal-Ommekaar die de kampplaats aan de Don Boscoparochie uitbaat. "We waren heel enthousiast over het voorstel", aldus coördinator Els Paridaens. "De extra speelweide zal de jongeren nog meer mogelijkheden geven om te ravotten."





Op de kampplaats logeren het hele jaar door jeugdgroepen. Tot 25 groepen per jaar strijken er neer en ongeveer 8.000 mensen overnachten er.





(BKH)