Cameraclub schenkt foto's aan bezoekers tentoonstelling 07 februari 2018

Cameraclub Halle heeft foto's geschonken aan enkele bezoekers van de jaarlijkse tentoonstelling, die in oktober plaatsvond in De Oude Post. Elke bezoeker - meer dan duizend mensen kwamen langs - kreeg daar een formulier waarop ze hun favoriete foto konden aanstippen. Daar werden dan winnaars uit geloot. Pierre Michel kreeg 'Lady in Red' van fotograaf Peggy Onyn mee naar huis, Lies Vandenplas mocht 'Layered Landscape' van Serge Tordeur in ontvangst nemen.





(BKH)