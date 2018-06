Cafébazen zenden WK uit op grote schermen rond Servais 15 juni 2018

02u54 0 Halle Op de Grote Markt in Halle kijken ze tijdens het WK niet op een groot scherm maar wel op vier grote schermen naar de wedstrijden.

De cafébazen van De Fazant, Blue Note, Klein Stadhuis, De Met en Den Apotheker werken samen om de supporters de kans te geven uit alle hoeken van de markt naar de wedstrijden te kijken. Daarvoor werden de schermen opgehangen aan een constructie opgebouw rond het standbeeld van Servais.





"We zenden alle wedstrijden van de Rode Duivels uit op de schermen maar ook alle andere belangrijke wedstrijden", zegt Jurgen De Schouwer van De Fazant. "De schermen blijven het hele WK hangen. Zo is Portugal-Spanje al zeker te zien."





Volgende week kunnen de schermen ook gebruikt worden om Halle-Ingooigem te volgen, de wielerwedstrijd die dinsdag vertrekt in de stad. Alleen zal het dan in de namiddag even kiezen worden als Engeland-Panama gespeeld wordt in de groep van de Rode Duivels op het WK.





Radio Victoria is intussen opgetrommeld om voor, tijdens en na de wedstrijden van de Belgen ook voor muziek te zorgen.