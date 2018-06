Café In de Voetbal laat WK uiteraard niet links liggen 08 juni 2018

02u32 0 Halle Als je café 'In de Voetbal' heet, dan ben je uiteraard verplicht om iets op poten te zetten in het kader van het WK.

Twee jaar geleden richtten de klanten van het café op het Winderickxplein in Alsemberg samen met uitbaters Jean-Marie Lonbois en Marina Vanhaelen een vriendenkring op. Met buurman en immomakelaar Bram Roosens als sponsor en buurtbewoner Jean-Pierre Vankeerberghen werd alweer een heel programma uitgewerkt. Maandag wordt de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels al uitgezonden in een grote tent, en ook de groepswedstrijden van de Belgen zullen er te zien zijn. Voorts kan je ook andere belangrijke wedstrijden in Alsemberg volgen. De vriendenkring zal telkens snacks serveren. (BKH)