Café Den Obelix pronkt in Engelse gids van bierkenners 23 mei 2018

Café Den Obelix op de Grote Markt is opgenomen in de Good Beer Guide Belgium, een gids van de hand van Tim Webb en Joe Stange. Cafébaas Jo Lories wist aanvankelijk niet dat zijn zaak in de gids prijkte. "Andy De Brouwer van restaurant en hotel Les Eleveurs kreeg Tim Webb over de vloer en bracht me op de hoogte", vertelt Lories. "Het is zeker leuk om in zo'n gids te staan. Ik heb zelfs een babbeltje met Webb kunnen slaan en hij vertelde me dat hij vorig jaar hier binnenstapte. Een café moet minstens vijftig bieren op de kaart hebben. Geen probleem voor mij, ik heb er minstens tachtig. Ik verwacht niet meteen de grote stormloop, maar het is wel leuke gratis reclame."





Ook Den Herberg in Buizingen haalde de gids in de categorie van de brouwerijen. Het duo prijst tenslotte ook nog bierhandel Dekoninck aan. (BKH)