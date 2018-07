Café De Halleman, nu ook met Beach Bar 28 juli 2018

02u32 0 Halle Zin om een glaasje fris binnen te kletsen aan een strandbar? Dan hoeft u niet meteen naar de kust te rijden...

Stel uw gps in op Halle, want daar heeft Koen Albert van danscafé De Halleman op de Grote Markt tonnen zand laten aanvoeren voor een exotische strandbar. "In de voorbije jaren zag ik die grote openluchtbars almaar populairder worden", vertelt Koen. "En dat is ook logisch: in de zomermaanden willen mensen buiten kunnen zitten. Daarom heb ik het terras helemaal opnieuw ingericht. Zeker 's avonds is het hier gezellig. Buiten heb ik een aparte toog ingericht, en er is mooie sfeerverlichting om het helemaal af te maken."





De Beach Bar van De Halleman is van vrijdag tot zondag open tijdens de uren van het café zelf. (BKH)