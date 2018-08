Buurtsportmonitoren gezocht 28 augustus 2018

De Halse sportdienst is op zoek naar monitoren die de buurtsportwerking mee willen begeleiden. Het hele jaar door worden buurtsportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met de vzw Habbekrats, Buurtwerk Halle en jeugdopbouwwerk Halle. Wie geïnteresseerd is, moet ouder zijn dan zestien jaar, tijd maken om vier keer per jaar te vergaderen en ook vier activiteiten te organiseren en mee te helpen op die activiteiten. Wie meehelpt krijgt een forfaitaire vrijwilligersvergoeding. Meer info via sport@halle.be en 02/365.98.42. (BKH)