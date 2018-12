Buurtrestaurant in Cultuurcafé populairder dan verwacht Halse horecazaken verliezen wel klanten aan sociaal restaurant Bart Kerckhoven

05 december 2018

17u35 10 Halle Het buurtrestaurant in het Cultuurcafé in Halle is populairder dan verwacht. Gemiddeld komen er elke middag bijna 140 mensen eten. Slechts tien procent van hen eet aan het sociale tarief en dat percentage wil het Halse OCMW opkrikken. Intussen klagen enkele horeca-uitbaters in de stad wel dat de goedkope maaltijden in het buurtrestaurant hen klanten kost.

Het buurtrestaurant draait op volle toeren. De organisatie MetSense, die het restaurant aan het Possozplein uitbaat, mikte aanvankelijk op 125 schotels per dag, maar het gemiddelde ligt sinds september met 137 maaltijden toch wel hoger. “We waren voorzichtig in onze schattingen vooraf”, zegt OCMW-voorzitter Christophe Merckx (CD&V). “Dit is een nieuw concept voor Halle maar het blijkt dus wel erg populair. Veel mensen vinden de schotels lekker en keren dus ook terug.”

In het buurtrestaurant eten OCMW-cliënten aan 3,5 euro, Kompas-gebruikers en zestigplussers betalen 7 euro voor een maaltijd terwijl het normale tarief 9 euro is. Uit de eerste cijfers blijkt wel dat amper tien procent van die maaltijden aan een sociaal tarief geserveerd wordt terwijl het OCMW mikte op het dubbele. “We moeten het restaurant bij die doelgroep beter promoten”, zegt Merckx. “Zo zal het kerstfeestje van het OCMW binnenkort in het restaurant plaatsvinden. De drempel moet verlaagd worden.”

De populariteit van het buurtrestaurant heeft wel gevolgen voor de Halse horeca. Enkele eetgelegenheden zien opvallend minder klanten ’s middags nu het restaurant de deuren opende. “Ik ben zeker niet tegen een sociaal restaurant”, zegt uitbater Eddy De Greef van taverne Retro in de Basiliekstraat. “Maar ik merk wel dat het in mijn zaak vanaf 11.30 uur heel rustig is. Op een marktdag merkte ik eens dat hier amper vier klanten zaten. Die middag ging ik in het buurtrestaurant kijken en zag ik heel wat van mijn cliënteel zitten. Tegen dagschotels aan 9 euro kan ik niet concurreren. De zestigplussers die ook aan een lager tarief eten zijn net een groep die ik al jaren verwelkom in de Retro. Ik vind het jammer dat er niet eerst met de horeca overlegd is. Het restaurant is ook aan de rand van ons winkelcentrum gevestigd. Mijn klanten stappen al eens snel een winkel binnen en omgekeerd krijg ik ook mensen uit de winkels over de vloer. Maar wie in het buurtrestaurant gaat eten vertrekt meestal meteen nadien. Er valt nu nog weinig aan te doen maar ik had toch verwacht dat meer rekening met ons gehouden zou worden.”

OCMW-raadslid Benjamin Swalens (N-VA) vraagt alvast om waakzaam te zijn omdat net een groot deel van het cliënteel dus het volle tarief betaalt. “Dat is goed voor de omzet van het sociaal restaurant, maar er moet toch over gewaakt worden dat dit aandeel niet te groot wordt”, zegt Swalens. “Het sociaal restaurant ontvangt subsidies van de stad Halle en het OCMW. Het kan niet de bedoeling zijn hiermee concurrentie aan te gaan met de lokale Halse horeca die in dezelfde prijsklasse gerechten aanbiedt.”

OCMW-voorzitter Christophe Merckx vernam ook dat horecazaken in Halle klanten zouden verliezen door het restaurant. “Ik ben er nog niet rechtstreeks over aangesproken”, zegt Merckx. “Ik vermoed dat het gaat om zaken die kleinere gerechten en snacks aanbieden. Maar ik denk niet dat het buurtrestaurant de grote concurrent van de Halse horeca zal zijn. Er zijn heel wat restaurants die ’s middags veel volk trekken ondanks het buurtrestaurant. De tarieven blijven voorlopig ongewijzigd, maar natuurlijk volgen we alles verder op.”