Buur redt twee mensenlevens in week HIJ REANIMEERT 6-JARIGE DIE UIT RAAM VALT ÉN MAN MET HARTSTILSTAND BART KERCKHOVEN

29 mei 2018

02u44 0 Halle Alfredo Alvarez-Sala is een echte held. Vorige week reanimeerde hij de buurman, zondag greep hij in toen een zesjarig buurjongetje een val van vier meter hoog maakte. Het jongetje is stabiel en ook de buurman maakt het goed. "Het mag nu wel iets rustiger worden", aldus een bescheiden Alfredo.

De buren van Alfredo mogen blij zijn met zo'n engelbewaarder in de buurt. Hij redde twee keer in drie dagen tijd het leven van een van hen. Zelf is hij nog het meest onder indruk van wat er zich zondagnamiddag afspeelde in de Arthur Puesstraat. Om 13.30 uur zat hij in de living toen hij een harde klap hoorde. Twee broertjes van 5 en 6 jaar oud waren uit het raam van de eerste verdieping van hun ouderlijk huis gevallen. Ze vielen meer dan vier meter naar beneden op de straatstenen. "Ik liep meteen naar buiten", zegt Alfredo. "De twee kinderen lagen op het voetpad. Eentje was bij bewustzijn, maar het andere lag levenloos in de armen van zijn moeder. Die riep dat haar zoontje dood was."





Hartmassage begonnen

Terwijl ook andere buren naar buiten gelopen kwamen, twijfelde Alfredo geen seconde. "Ik zocht naar een hartslag in de nek, maar die was er niet meer. Ik heb de jongen voorzichtig verplaatst en ben begonnen met hartmassage. Tegelijk vroeg ik aan de andere buren om de moeder op te vangen, zij was volledig in paniek. Gelukkig voelde ik na een tijdje opnieuw een zwakke pols."





Wat later namen hulpverleners het van Alfredo over. Het jongste kind werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria en bleef al die tijd bij bewustzijn. Zijn toestand was minder zorgwekkend dan die van zijn broer. Het jongetje dat Alfredo reanimeerde werd naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht gebracht. Zondagavond lagen ze allebei nog op Intensieve Zorgen. "De familie woont hier nog maar pas, dus echt goed ken ik hen niet", zegt Alfredo. "Zondagavond heb ik de ziekenhuizen nog gebeld en daar kon men mij vertellen dat hun toestand intussen stabiel was. Een hele opluchting."





Cursus

Eind vorige week reanimeerde Alfredo ook al eens de buurman nadat die een hartstilstand kreeg. "De buurvrouw kwam toen in paniek hulp zoeken en ik heb gedaan wat ik moest doen", legt Alfredo uit. "Ooit heb ik eens een cursus hartmassage gevolgd, dat is nu in een paar dagen tijd twee keer nuttig gebleken. Ik hoop nu vooral dat iedereen goed herstelt en dat het deze week wat rustiger wordt", zegt Alfredo nog.