Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a): “Elke inwoner van Halle moet kwalitatief stukje groen hebben op 400 meter van zijn woning” Bart Kerckhoven

04 maart 2019

14u19 0 Halle Het stadsbestuur van Halle wil de komende jaren verder investeren in groene plekjes in de stad. “We streven er naar dat elke inwoner binnen een afstand van vierhonderd meter van zijn woning een kwalitatief stuk groen ter beschikking heeft”, aldus burgemeester Marc Snoeck zondag op de plantactiedag aan het Hallerbos.

Snoeck haalde tijdens zijn toespraak aan wat er de voorbije jaren al gerealiseerd werd. “Het Hallerbos werd dankzij gerichte aankopen sinds het jaar 2000 zo’n 10 procent groter”, aldus Snoeck. “Dankzij het Plan Boommarter werden de voorbije jaren ook tien poelen en dertien hoogstamboomgaarden, hersteld of uitgebreid. Tussen 2014 en 2016 werden maar liefst 8, 81 km gemengde hagen, houtkanten, hoogstamboomgaarden en poelen aangelegd. Met de cijfers van 2017 erbij overstijgen we de 10 kilometer bijkomende kleine landschapselementen. Natuurpunt breidde met subsidies van de stad de Berendries uit met zo’n 6 hectare. Dat zijn omgerekend zo’n 9 voetbalvelden puur natuur. Als stad zelf realiseerden we de uitbreiding van de Zavelput met een kleine 2 hectare en de uitbreiding van het Warandepark.”

Intussen staan alweer enkele nieuwe natuurprojecten in de steigers. Zo wordt 7,8 hectare industriegrond naast het centrum van Lembeek nog verder ingericht als park onder de naam Lembeek Noord. “En met de financiële steun van de Vlaamse overheid zullen we zeer binnenkort verdere stappen zetten in de realisatie van het landschapspark in onze binnenstad”, zegt Snoeck nog. “Zo staan de vergroening van de speelplaats van het Heilig Hart College en de aanpak van het Albertpark, aan de overzijde van onze bibliotheek, hoog op de agenda.”