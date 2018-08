Burenbemiddelaars gezocht 25 augustus 2018

Het stadsbestuur van Halle doet een oproep naar burenbemiddelaars. Wie wil meehelpen om conflicten tussen buren op te lossen kan een opleiding volgen via de provincie Vlaams-Brabant. Die opleiding is gratis en duurt zes dagen. De lessen vinden plaats tussen oktober en december. Burenbemiddelaars zijn best sociaal en communicatief vaardig, integer en discreet en stellen zich neutraal op. Het opleidingsniveau is niet belangrijk. Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven via burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be. (BKH)