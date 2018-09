Buren van Lampstraat houden dessertbuffet 06 september 2018

Voor de tweede keer hielden de bewoners van de Lampstraat in de Don Boscowijk een straatfeest. Het eerste initiatief kwam van Luc Pieters toen de straat in mei 2011 plechtig werd ingehuldigd. Rita en Carla vonden het hoog tijd om opnieuw iedereen uit te nodigen. Het concept was simpel: breng een dessert mee voor het aantal personen dat je inschrijft en breng ook je bord en bestek mee om zo afval te beperken. Dit initiatief werd gesmaakt, want er werd drank en koffie voorzien voor ruim honderd buurtbewoners. Dit was meteen de gelegenheid om de nieuwe buren te leren kennen die de afgelopen jaren in de straat kwamen wonen.





(SMH)