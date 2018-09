Buren van Kamerijkdelle genieten van gezellig feest 05 september 2018

Een honderdtal buren kwamen langs op het jaarlijkse buurtfeest in Kamerijkdelle in Buizingen. De ontmoeting startte begin jaren tachtig, toen de eerste bewoners er bouwden. Het eerste feest was met boestering op de barbecue en een vrij podium, waarbij kinderen een zangwedstrijd mochten houden. Dit jaar was er een hamburgerkraam en een ijsjeskar en bakten enkele buren een taart. Ook voor de kinderen waren er heel wat activiteiten, terwijl de ouders wat konden bijpraten met een frisse Geuze of een ander drankje. Voor de organisatie tekenden Nathalie, Karen, Ann, Inge, Tom, Steve, Ann, Dominik, Charly en Karel.





(SMH)