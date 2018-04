Buizingse Spits stelt tentoon in kerk zonder toren 11 april 2018

Halle Kunstvereniging Buizingse Spits stelt vanaf komend weekend opnieuw tentoon in de Sint-Vincentiuskerk, aan het Gemeenteplein in Buizingen.

De 'kerk zonder toren', waar de organisatie met een knipoog haar naam aan ontleent, is opnieuw het decor van een expo waar werk van een tiental leden te zien zal zijn. "Met onze Buizingse Spits krijgen niet-professionele kunstenaars de kans om een paar keer per jaar naar buiten te komen", zegt Anita Hayen. "Kers op de taart is dan ook deze tweejaarlijkse tentoonstelling."





Komende zaterdag zijn de werken voor het eerst te bezichtigen. Iedereen is ook welkom op zondag 15 april, zaterdag 21 en zondag 22 april. De deuren staan open tussen 11 uur en 19 uur. Thema van de tentoonstelling is 'Zwart Wit'. Op zaterdag 14 april is er ook nog een vernissage vanaf 19 uur, met muziek van Shamani Combo. (BKH)