Brug op Drasop blijft afgesloten voor het verkeer Bart Kerckhoven

14 november 2018

16u48 0

Er is nog geen beslissing genomen over wat er met de brug over de Brusselse Ring op Drasop in Buizingen moet gebeuren. De brug raakte begin augustus zwaar beschadigd nadat op de snelweg een vrachtwagen in de middenberm belandde en helemaal uitbrandde. Eerst werd de brug voor alle verkeer afgesloten maar al snel werden voetgangers en fietsers wel toegelaten. Ingenieurs onderzoeken wat nu de beste oplossing is voor de brug. Vooral de hitte van de brand heeft de brug aangetast. Maar of de brug hersteld kan worden en of er een nieuwe brug moet gebouwd worden is drie maanden later nog steeds niet duidelijk. “Voorlopig is er geen beslissing genomen”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Er zal hierover ook gepraat worden met de lokale gemeentebesturen maar alles is dus nog mogelijk.”