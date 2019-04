Brouwerij Boon organiseert voor het eerst een jogging tijdens Toer de Geuze Bart Kerckhoven

15 april 2019

16u42 0 Halle Ook brouwerij Boon in Lembeek zet opnieuw de deuren open tijdens de Toer de Geuze op zaterdag 4 en zondag 5 mei. Voor het eerst wordt er zelfs een Geuze Boon Jogging georganiseerd.

Het parcours van de jogging is 5,4 kilometer lang en deelnemers lopen onder andere door de brouwerij maar ook de lokalen van tafeltennisclub Lembeek Sint-Veroon en café De Passant liggen op de omloop. De jogging start op zaterdag om 11.30 uur aan de Zuiderstraat. Inschrijven kost 5 euro en kan via geuzejogging@boon.be. De leden van de carnavalsgroep D’Afzakkers helpen mee aan de organisatie. Tijdens de Toer de Geuze serveert de familie Boon op de brouwerij opnieuw heel wat lekkere bieren uit de privécollectie en in primeur kan er zelfs een nieuwe Kriek, gemaakt met Schaarbeekse krieken gedegusteerd worden. Boon zal tijdens de Toer de Geuze bezocht kunnen worden met de boot want de brouwerij legt een gratis boot in vanuit Halle naar Lembeek. Muziekkorpsen van de Lembeekse paassoldaten treden doorlopend op in de brouwerij en ook de Fanfarettes en d’Hopmaten zullen van de partij zijn. Bij brouwerij Boon kan er tijdens de Toer de Geuze natuurlijk ook geproefd worden van de Megablend 2019 die de deelnemende lambiekbrouwerijen samengesteld hebben voor deze editie. De nieuwe Megablend wordt ook ter plaatse verkocht.