Brouwer Boon is officieel Belgian Family Brewer 16 maart 2018

Halle Brouwerij Boon is toegetreden tot de selecte organisatie van 'Belgian Family Brewers'. Een brouwerij moet daarvoor langer dan vijftig jaar bier brouwen.

Het is meteen ook een kwaliteitslabel voor de bieren van de brouwerijen omdat authenticiteit bij de Belgian Family Brewers voorop staat. Voorzitter Philippe Moortgat overhandigde het plakkaat officieel aan brouwer Frank Boon die bekend is van de verschillende geuzen en kriekbieren. "Ik ben vereerd", aldus Boon. "Voor ons is dit een erkenning van het werk dat we hier al jaren doen. Toen ik de brouwerij in 1978 overnam werd er maar 250 hectoliter per jaar gebrouwen maar dat kunnen we tegenwoordig als het moet zelfs op een halve dag produceren." De groei van de brouwerij heeft ook een keerzijde. Zo moest Boon al uitwijken naar Tubeke om extra opslagruimte te vinden en werden zelfs bier- en waterleidingen onder de Zenne getrokken om ook wat verder bier op te slaan. Boon wilde niets liever dan nog naast de brouwerij uitbreiden maar omdat de provincie die lap grond beschouwt als een stukje natuur gaat dat plan voorlopig niet door. "De natuur krijgt hier in Lembeek alle kansen en dat is goed nieuws maar tegelijk mag men ook eens denken aan de industrie en de economie die ook een plaats mag krijgen", zei Boon daarover. Ook brouwerijen Timmermans uit Itterbeek en Lindemans uit Vlezenbeek traden eerder al toe tot de 'Belgian Family Brewers'.





(BKH)