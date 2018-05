Broekborre weer open 23 mei 2018

De Broekborre aan de campus van het GO! Technisch Atheneum Halle is opnieuw opengesteld. De voorbije weken werd de straat heraangelegd zodat die beter aansluit op de vernieuwde campus van de school. De rijweg is nu versmald maar er moeten wel nog definitieve paaltjes geplaatst worden om te voorkomen dat autobestuurders het voetpad oprijden of er parkeren. De straat zou normaal pas in juni afgewerkt worden, maar de aannemer kon goed opschieten en is zo twee weken vroeger dan gepland klaar.





(BKH)