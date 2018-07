Britse soldaten herdenken bevrijding 24 juli 2018

02u25 0 Halle Een delegatie van de Welsh Guards zal op 1 september in Halle aanwezig zijn om de bevrijding van de stad in de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

De Britse soldaten reden op 3 september 1944 via Edingen en het Lembeekse gehucht Hondzocht Vlaanderen binnen. Zeven jaar geleden was er al eens een delegatie te gast om dat te vieren. Toen werd er ook een gedenkplaat onthuld in Hondzocht, die 'De Vrede van Hondzocht' gedoopt werd.





Op zaterdag 1 september is er om 9.30 uur een herdenkingsmoment in Hondzocht. Om 11 uur worden twee gerestaureerde mirakelschilderijen opgehangen in de Sint-Martinusbasiliek, die opgeknapt werden via sponsoring door de Welsh Guards en de familie van een Duitse soldaat die in Hondzocht sneuvelde. (BKH)