Bridgen kan je leren… tijdens zes lessen in Start 65 Bart Kerckhoven

10 januari 2019

De Koninklijke Halse Bridgeclub wil meer mensen aan het kaarten krijgen en organiseert daarom een initiatie in het bridgen. Vanaf maandag 18 februari start een reeks van zes lessen waarbij de beginselen worden aangeleerd. De lessen vinden plaats in Start 65 op de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat 214 in Buizingen. De eerste les start om 19.30 uur. Deelnemen aan de reeks kost 20 euro. Meer informatie op www.halsebridgeclub.be.