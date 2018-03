Brassband Bacchus viert verjaardagsfeest 30 maart 2018

Brassband Bacchus blaast twintig kaarsjes uit, en doet dat samen met muziekacademie Peter Benoit in de vorm van een jubileumconcert in het Heilig Hart&College aan de Parklaan in Halle. De werken die er gebracht zullen worden, staan allemaal in het teken van de geschiedenis van Brassband Bacchus. Het belooft een mix te worden van klassiekers en nieuwe werken, filmbeelden, en zelfs dansspektakel en zang. Het concert start om 20 uur. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Er is ook een vip-arrangement. Meer informatie via brassbandbacchusevents@gmail.com. (BKH)