Brandweer verwerkt meer dan 150 oproepen tijdens storm 19 januari 2018

02u33 0 Halle De storm die gisteren over onze regio trok heeft de hulpdiensten handenvol werk bezorgd.

"De teller stond donderdagnamiddag sinds 8 uur 's ochtends al op zo'n 150 oproepen voor de hele zone", weet Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West,. "Er vielen geen gewonden en het gros van de interventies ging om weggewaaide dakpannen en golfplaten, dakgoten die loskwamen enzovoort. Op verschillende plaatsen gingen ook bomen tegen de vlakte."





Dat was onder meer in Gooik op twee plaatsen het geval. In de Schavolliestraat in Oetingen ontstond hierdoor zelfs een gaslek aan de tank achter een hoeve. De brandweer liet de tank rustig leeglopen en zaagde intussen de boom in stukken.Ook in de Strijland ging een boom in de Terhagenstraat tegen de vlakte. Hier werden ook elektriciteitskabels afgerukt, waardoor een woning tijdelijk zonder stroom zat. Infrax en de brandweer kwamen ter plaatse om de problemen te verhelpen. (TVP)