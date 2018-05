Brandweer moet tiener uit boom helpen 29 mei 2018

De brandweerzone Vlaams-Brabant West moest gisteravond een opvallende reddingsoperatie uitvoeren in het parkje Mariahof aan de Vestingstraat. Een jonge tiener kwam vast te zitten in een boom. "Ik was in de boom geklommen, maar ik geraakte er niet meer uit", zegt de knaap al lachend. "Schrik had ik niet, maar er zat een tak in de weg. Zes brandweermannen hebben mij naar beneden geholpen. Ze zeiden dat ze geen factuur gingen opsturen, dus ik heb geluk gehad. Mijn ouders zouden er anders niet mee kunnen lachen hebben." (TVP)