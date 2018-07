Brandweer heeft handen vol met wespen AL VIER KEER MEER NESTEN VERDELGD DAN VORIG JAAR BART KERCKHOVEN

19 juli 2018

02u38 0 Halle De brandweer heeft in onze streek al bijna vier keer méér wespennesten verdelgd dan in dezelfde periode vorig jaar. Gisteren alleen al waren er 200 oproepen. "We raden aan om privéfirma's te contacteren. Maar probeer de wespen vooral niet zelf te verdelgen", aldus de brandweer.

Het voorjaar was droog en warm en dus konden wespen massaal bouwen aan hun nesten. Vroeger dan anders bereikt het wespenseizoen ook in onze streek nu al een piek. "Het is opmerkelijk drukker dan vorig jaar", zegt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Toen zaten we aan het begin van het seizoen tot nu aan 550 wespennesten, maar dit jaar zijn er dat 2.100. Vandaag (gisteren red.) alleen al zijn er tweehonderd oproepen genoteerd."





De ploegen van Vlaams-Brabant West proberen zoveel mogelijk van die wespennesten te verdelgen en zijn daarvoor van 's ochtends tot 's avonds op pad. Zo trokken ze gisteren onder meer naar de Porseleinstraat in Halle waar een nest onder de dakgoot van een huis zat. "Negentig procent van de oproepen kunnen we al binnen de 48 uur afhandelen. De overige tien procent moet soms tot vier dagen geduld hebben."





Noodgevallen

Natuurlijk zijn er ook nog de dringende oproepen die beantwoord moeten worden. Branden, ongevallen en andere interventies krijgen altijd voorrang. "Daarom vragen we geduld aan de mensen", zegt Habils. "We raden iedereen aan om ook privéfirma's te contacteren. Een wespennest verdelgen kost 75 euro via de brandweer, maar er zijn veel bedrijven die dat voor minder geld doen. Er is ook een ander voordeel; de mensen kunnen een concreet uur afspreken met het bedrijf. Net omdat onze mensen ook dringende noodoproepen afhandelen, is het moeilijk in te schatten wanneer we kunnen langskomen. Het gebeurt dus ook dat onze ploeg aan een huis arriveert en dat de bewoners net niet thuis zijn."





Niet zelf verdelgen

Habils heeft wel nog een gouden raad voor iedereen die een wespennest zitten heeft. "Probeer de wespen vooral niet zelf te verdelgen", zegt Habils. "Als ze agressief worden, vallen ze met honderden tegelijk aan en wordt het echt gevaarlijk. Onze mensen hebben speciale kledij aan die hen beschermt en ze weten wat ze moeten doen. Particulieren doen dus best gewoon een beroep op professionals."





Het is nog even afwachten hoe het wespenseizoen verder zal evolueren, maar de brandweer vermoedt dat het ook de komende weken druk zal blijven. Pas in september daalt het aantal wespen opnieuw, omdat het dan ook kouder wordt.