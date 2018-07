Brand vernielt hectare graanveld 05 juli 2018

02u26 0 Halle Ploegen van brandweerzone Vlaams-Brabant West moesten gisteren opnieuw uitrukken voor een brand in een veld.

Deze keer moest er geblust worden op de hoek van de Lenniksesteenweg en de Scheyssingen in Halle. Daar was een arbeider gerst aan het oogsten met een dorser, tot het rond 14 uur fout ging. Er ontstond een brand die, ondanks het snelle tussenkomen van de blusploegen, uiteindelijk zowat één hectare stro en gerst vernielde.





De brandweer bleef uiteindelijk nog een hele tijd ter plaatse om in geval van heropflakkeringen snel te kunnen ingrijpen. Door het incident bleef de Lenniksesteenweg enige tijd afgesloten in beide richtingen. Gewonden vielen er niet. (TVP)