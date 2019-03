Brand in woning die al meer dan twintig jaar onbewoond is Tom Vierendeels

18u28 17 Halle De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft dinsdagavond kunnen verhinderen dat een onbewoonde woning langs de Krabos in vlammen opging. Om een nog onbekende reden ontstond er brand op de eerste verdieping.

Het was een voorbijganger die de rookontwikkeling opmerkte en rond 16.45 uur alarm sloeg. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en politiezone Zennevallei rukten met verschillende ploegen uit naar de verbindingsweg tussen de Alsembergsesteenweg in Dworp en de Nijvelsesteenweg in Halle. Het vuur bleek te woeden op een bed op de eerste verdieping. De matras en wat kledij stonden in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor het vuur zich verder niet verspreidde in de kamer.

Het statige huisje in het groen zou al meer dan twintig jaar onbewoond zijn, al komt de familie die eigenaar is van de woonst sporadisch langs. Kwaad opzet lijkt dus niet onlogisch, maar daarover kan nog geen duidelijkheid worden geschept. Het is niet duidelijk of het parket een branddeskundige en het labo ter plaatse stuurt voor onderzoek. De politiezone Zennevallei is wel een onderzoek gestart.