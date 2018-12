Brand in kapel van AZ Sint-Maria Halle Tom Vierendeels

17u02 1 Halle Het brandalarm en kordaat ingrijpen door het ziekenhuispersoneel hebben een mogelijk zware brand vermeden in het ziekenhuis AZ Sint-Maria. Een kaars had een adventskrans in brand gezet in de kapel. Voor de patiënten waren er geen gevolgen.

Het vuur werd zondagochtend kort na 6 uur ontdekt door het aanwezig personeel. “Onder meer de spoedarts van dienst ging poolshoogte nemen nadat het brandalarm in werking was getreden”, verklaart brandweerofficier Danny Van Laethem. “Het personeel stelde vast dat de krans aan het altaar in de kapel op de eerste verdieping in brand stond. Met een haspel konden ze de vlammen snel doven, waardoor wij niet meer dienden te blussen bij onze aankomst. Erger is zeker en vast vermeden, want had er vijf minuten later tussengekomen had het vuur mogelijk al uitbreiding genomen naar het altaar en een vloerkleed. Nu bleef de schade beperkt.”

Evacuaties waren niet nodig. “De branddeuren hebben hun werk gedaan en CO-metingen in de gangen waar patiënten liggen bleken niet al te ongunstig te zijn”, gaat het verder. “We hebben wel alles grondig gecontroleerd en verlucht waar nodig.”

De lokale politiezone Zennevallei kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk veroorzaakt door een kaars die blijven branden was. Kwaad opzet zou worden uitgesloten.

“Mede dankzij de snelle en goede reactie van onze eerste interventieploeg was de situatie onder controle bij aankomst van brandweer en politie”, laat het ziekenhuis weten. “Op geen enkel ogenblik was er gevaar voor de patiënten of medewerkers. De kapel werd intussen schoongemaakt en is opnieuw toegankelijk. De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht om te voorkomen dat zich in de toekomst nog een gelijkaardig incident zou kunnen voordoen.”