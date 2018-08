Bouwvergunning Arkenvest vernietigd PROJECTONTWIKKELAARS LOPEN OPNIEUW VERTRAGING OP NA BESLISSING PROVINCIE TOM VIERENDEELS

08 augustus 2018

02u30 0 Halle De provincie heeft de bouwvergunning voor één van de drie projectontwikkelaars voor de site Arkenvest vernietigd. Dat laat N-VA Halle weten, die de beslissing kon inkijken. Het gaat om het kleinste project van de drie. De ontwikkeling van de site loopt zo opnieuw vertraging op.

Begin dit jaar dienden drie projectontwikkelaars en Woonpunt Zennevallei een bouwaanvraag in voor de ontwikkeling van een lap grond tussen de Arkenvest en Molenborre. Het grootste project is dat van ION, dat er 65 appartementen en assistentiewoningen wil bouwen, voorzien van een ondergrondse parkeergarage. Hiertegen kwamen twee bezwaarschriften van onder meer Zenne en Zoniën, maar de provincie verklaarde ze onlangs onontvankelijk. Vanhaerents Development is dan weer van zin om 26 appartementen te bouwen, samen met vier winkels en een ondergrondse garage. Onroerend Erfgoed gaf hier ongunstig advies omdat de gevel van het Belgacom-gebouw behouden moet blijven, wat bindend is en waardoor er nieuwe plannen moeten worden gemaakt. Tot slot had de familie Debremaeker graag dertien appartementen met op het gelijkvloers ruimte voor winkels gebouwd aan de kant van de Molenborre.





Bouwhoogte niet gerespecteerd

De Bestendige Deputatie van de provincie heeft nu de bouwvergunning voor dat laatste project vernietigd. "Nochtans had de projectontwikkelaar eerder groen licht gekregen van het Halse schepencollege", zeggen N-VA-raadsleden Rogier Lindemans, Benjamin Swalens en Sven Pletincx. "Onterecht zo blijkt. Nadat we de beslissing konden inkijken blijkt dat onder meer de maximale bouwhoogte niet gerespecteerd werd. De projectontwikkelaar heeft vijf bouwlagen opgenomen in het plan en dat is er één te veel. Onbegrijpelijk dat het stadsbestuur dit niet opmerkte en een vergunning afleverde." Marc Snoeck (sp.a), schepen voor Ruimtelijke Ordening, verdedigt zich: "De stedenbouwkundige ambtenaar zag hier geen probleem in omdat de bovenste laag vanaf de straatkant niet zichtbaar zou zijn. De provincie stelt dat dit toch niet kan en de plannen aan de voorschriften moeten voldoen."





Daarnaast zou de provincie zich volgens N-VA ook vragen stellen bij de woonkwaliteit. "Het gaat om te kleine appartementen met te weinig of geen buitenruimte", klinkt het. "Soms is er ook een te grote afstand tussen de keuken en het dichtstbijzijnde raam. Daarnaast zijn drempels aan deuren te hoog en gangen te smal voor ouderen en minder mobiele mensen."





Snoeck zegt dat het plan werd goedgekeurd, maar wel met voorwaarde dat bij de bouw wel rekening moet worden gehouden met de voorschriften voor ouderen en minder mobiele mensen. Van twee te kleine appartementen zou ook één groot moeten worden gemaakt. De projectontwikkelaar kan in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of een nieuw dossier laten opmaken.