Bouw van veertig assistentiewoningen op OCMW-campus start maandag Senioren moeten in Halle vier tot acht jaar geduld oefenen voor ze terecht kunnen in een serviceflat Bart Kerckhoven

22 februari 2019

14u31 0 Halle Maandag start de bouw van veertig nieuwe assistentiewoningen net buiten het centrum van Halle. De nieuwe woonzorgproject wordt gebouwd langs de Jean Jacminstraat, op de campus van het OCMW.

Het project werd in 2016 aangekondigd door toenmalig OCMW-voorzitster Marie-Rose Harnie maar liep intussen wel vertraging op. Zo werd een jaar later het project al uitgebreid van dertig naar veertig assistentiewoningen omdat de wachtlijst voor een serviceflat zo groot was. “Afhankelijk van het type woning (een één- of tweepersoonsstudio) moet je in de bestaande centra Ten Hove of Van Koekenbeek vier tot acht jaar geduld uitoefenen”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Het nieuwe gebouw is ontworpen door een Rotterdams en Lenniks architectenbureau. In totaal wordt er 10,4 miljoen euro geïnvesteerd. Onder het gebouw komt een parking met plaats voor 68 voertuigen. Vlakbij de site zal tot slot een aangepaste en omheinde tuin aangelegd worden waar ook dementerende ouderen op een veilige manier kunnen genieten van de rust en de natuur.

Voor de gemeenschappelijke diensten zoals poetshulp, warme maaltijden, thuisverpleging en animatie zal het nieuwe centrum een beroep kunnen doen op de faciliteiten van het naburige centrum Van Koekenbeek en het woonzorgcentrum Zonnig Huis. Deze gebouwen worden daarom letterlijk met elkaar verbonden door middel van een glazen wandelgang. Bewoners, bezoekers en personeel kunnen dus vlot van de ene sociale site naar de andere wandelen.

De eerste bewoners zullen wellicht tegen de zomer van 2020 hun intrek nemen in de gloednieuwe serviceflats. In principe zullen de buurtbewoners langs de Jean Jacminstraat nauwelijks of geen hinder ondervinden van de werken omdat het werfverkeer zoveel mogelijk zal afgeleid worden langs de parking van het Sociaal Huis en de Auguste Demaeghtlaan. Bezoekers aan het Sociaal Huis, het woonzorgcentrum Zonnig Huis of het centrum Van Koekenbeek houden er best rekening mee dat de parking grotendeels zal gebruikt worden als werfzone.