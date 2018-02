Botsing met bloembak kost 1.600 euro 01 februari 2018

02u45 0 Halle Een man die op 19 januari tegen een bloembak reed en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde, had de schade misschien toch beter gewoon betaald.

C.M. wilde die ochtend op de Prinsenbos voorrang verlenen aan een bus, maar tijdens dat manoeuvre reed hij tegen een bloembak. "Hij stapte nog uit om te kijken of er schade was", aldus zijn advocaat in de politierechtbank. "Maar hij zag niets, en dus is hij doorgereden." Maar de politie was intussen al op de hoogte gebracht door buren. "Mijn cliënt wist niet dat hij zo vluchtmisdrijf pleegde", legde zijn advocaat nog uit. "Hij heeft nadien meteen toegegeven wat er gebeurd was."





De rechter gaf hem een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. (BKH)