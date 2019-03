Bospoortbrug afgesloten voor jaarlijkse oplapbeurt: verkeer moet plaatselijk omrijden Bart Kerckhoven

04 maart 2019



De Bospoortbrug is vandaag afgesloten voor het verkeer. De oude brug krijgt de jaarlijkse onderhoudsbeurt. De brugdekvoegen worden hersteld. Door de vele bussen en vrachtwagens die over de brug rijden brokkelt het asfalt aan die voegen snel af en dus laat De Vlaamse Waterweg elk jaar de brug oplappen. Op termijn wordt de brug wel vervangen door een nieuw exemplaar die enkel nog toegankelijk zal zijn voor het openbaar vervoer en fietsers en voetgangers. Maar eerst moet de nieuwe Zuidbrug in gebruik genomen worden en voor het zover is zijn we wellicht enkele jaren verder. De oude Bospoortbrug, die er al staat sinds 1955, wordt daarom elk jaar opgelapt. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het onderhoud wel over de brug wandelen maar het verkeer wordt omgeleid. Bussen van De Lijn houden halt aan de Suikerkaai. Als alles meezit zijn de werken vanavond al achter de rug.