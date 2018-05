Boon scoort zesde keer goud op World Beer Cup 07 mei 2018

02u25 0 Halle De Lembeekse brouwerij Boon heeft voor de zesde keer op rij een gouden medaille gewonnen op de World Beer Cup in de Verenigde Staten. Dat is een unicum.

De Oude Geuze Vat 108 was deze keer de inzending van de brouwerij, meteen goed voor de eerste plaats in de categorie Belgian-Style Sour Ale.





Bij brouwerij Boon wordt er fier gereageerd. "Onze brouwerij neemt niet aan alle bierwedstrijden deel", klinkt het. "We beperken ons tot een paar wedstrijden, waaronder dus ook de World Beer Cup. Die wordt beschouwd als de Olympische Spelen van de bierwereld. Het wordt elke keer moeilijker, want het aantal ingeschreven bieren neemt alsmaar toe. In tien jaar tijd is het aantal deelnemers verdrievoudigd."





De tweede plaats was voor de Cuvée René Oude Kriek van brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek. Een Amerikaans bier won het brons.





(BKH)