Boomverzorgers ontsnappen aan dood TELESCOPISCHE HIJSKRAAN KANTELT OM 'MAAR' ÉÉN LICHTGEWONDE TOM VIERENDEELS

23 februari 2018

02u33 0 Halle Een kraanman is gisternamiddag lichtgewond geraakt toen zijn telescopische hijskraan omkantelde op de site van Nexans in Buizingen. De kraan ondersteunde boomverzorgers en groenarbeiders bij het snoeien van een boom. De oorzaak wordt nog verder onderzocht door verschillende experten.

Met gemak kan gezegd worden dat verschillende mensen gisteren aan de dood ontsnapt zijn en beschikken over een goede engelbewaarder. Verschillende firma's hadden de handen in elkaar geslagen om met vereende krachten een canadapopulier op de site van Nexans aan de Alsembergsesteenweg te snoeien. Die grote boom staat aan de rand van het terrein, net naast de Zenne. "Wij staan in voor het groenonderhoud, maar nu werd ons gevraagd om de grote canadapopulier in te korten", zegt Alice De Pauw, zaakvoerster van Inter-Arbo uit Vlezenbeek. Regelmatig kwamen er takken naar beneden, die onder meer de omheining beschadigden. Als gevolg hiervan trad dan ook telkens het inbraakalarm in werking. De kabelfabrikant wilde hier nu komaf mee maken. "We zijn 's ochtends aan de slag gegaan en het was de bedoeling de klus op twee dagen te klaren", gaat De Pauw verder.





Maar rond 13.30 uur liep het hopeloos fout. "Ik en een collega hingen bovenaan in de boom en waren net van plan af te dalen", klinkt het bij de boomverzorger uit West-Vlaanderen. "Toen hoorde ik een krakend abnormaal geluid."





Geluk bij ongeluk

De kraan van de firma Eeckeleers-L.ecl uit Zemst droeg een zware tak die de boomverzorger net had afgezaagd. Het was de bedoeling om die netjes op het terrein neer te leggen, zodat de mensen van Inter-Arbo alles in stukken konden zagen. Maar zo ver kwam het niet. "De arm van de kraan hing bij het kantelen net boven ons", gaat de West-Vlaming verder. "Maar door het gewicht draaide alles weg van ons. Een geluk bij een ongeluk, anders staken we eronder. Ik zal de komende dagen niet meer klimmen denk ik en moet alles is op een rijtje zetten, met beide voeten op de grond. Barstende hoofdpijn heb ik ervan gekregen, maar ik ben blij dat ik 's avonds terug bij mijn kinderen kon zijn."





De arm van de kraan kwam in de Zenne terecht, terwijl het voertuig zelf op de flank naast de boom bleef hangen. "De kraanman zat op enkele meters hoogte vast in zijn cabine", weet brandweerofficier Koen Roesems. "Met de ladderwagen hebben we hem geëvacueerd. Hij werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Voorts hebben we enkel wat gelekte olie moeten opkuisen."





De kraanman, een man uit Boortmeerbeek, mocht na verzorging naar huis. "Hij houdt er onder meer een blessure aan de schouder aan over", weet kantoordirecteur Kurt Manders. "De man is ook wel enorm aangeslagen, maar al bij al valt het dus gelukkig goed mee."





Wat er exact is fout gelopen wordt nog verder onderzocht door verschillende experten. Het takelen van de kraan zal pas vandaag starten. De activiteiten bij Nexans zelf konden tijdens het ongeval wel verder worden gezet.