Boomvakken op Prinsenbos in Lembeek worden dit voorjaar aangelegd Bart Kerckhoven

04 februari 2019

10u33 6 Halle Op de Prinsenbos in Lembeek worden binnenkort bomen aangeplant om de snelheid van het verkeer te doen dalen. Eerder werd er al een proefopstelling geïnstalleerd en die wordt aangepast na enkele opmerkingen van buurtbewoners.

De Prinsenbos verbindt de Bergensesteenweg met de Edingensesteenweg in Lembeek en dus rijdt er elke dag heel wat verkeer door. De chauffeurs houden zich niet altijd aan de snelheid en daarom zullen er nu boomvakken aangelegd worden die het verkeer dus afremmen. In totaal worden er veertien boomvakken aangelegd. Het schepencollege moet binnenkort zijn zegen nog geven. De bomen worden dan aangeplant in het voorjaar. Er is wel een aanpassing voorzien nadat bleek dat chauffeurs zelfs over het voetpad reden om elkaar aan de boomvakken toch nog te kunnen kruisen. De Prinsenbos is niet de enige straat waar bomen aangeplant worden. Ook op de Meiboom zijn verhoogde boomvakken voorzien en deze week start ook de aanleg van de boomvakken in de Rodenemweg.