Bomen moeten Rodenemweg veiliger en groener maken Bart Kerckhoven

18 januari 2019

11u53

Het Halse schepencollege heeft beslist om zeven boomvakken te plaatsen op de Rodenemweg. In oktober werd beslist om voorlopige vakken te plaatsen. De bewoners van de straat kregen dan de mogelijkheid om bezwaren en opmerkingen in te dienen. Met de boomvakken hoopt het schepencollege de snelheid van het verkeer te doen dalen maar ook de straat wat groener te maken. Het boomvak ter hoogte van het huisnummer 117 wordt wel niet geplaatst. Eerder werd ook al beslist om op de Prinsenbos in Lembeek bomen aan te planten.