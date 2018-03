Boekingskantoor wordt nieuw communicatiebedrijfje 06 maart 2018

De jonge ondernemer Jan Decooman (25) heeft enkele andere gelijkgezinden rond zich verzameld in het bedrijfje Dreamgate Agency. Wat begon als een boekingskantoor voor dj's is nu een evenementen- en communicatiebureau geworden. "We weten dat er veel kantoren zoals de onze bestaan maar we willen het op onze eigen manier aanpakken", zegt Jan. "De bedoeling is dat we niet voor iemand werken maar wel samenwerken. Zo kunnen onze klanten elkaar via een online systeem leren kennen en ook heel wat delen met mekaar. Winkels of bedrijven moeten ook met alles bij ons terechtkunnen. Of het nu om een feestje gaat om een opening te vieren of om op sociale media bekender te worden; alles is mogelijk." Dreamgate Agency brengt binnenkort zelfs een eigen kledinglijn uit. Jan, in het uitgaansleven ook bekend als dj Mazzletov, is van plan om ook nog steeds nieuwe dj's alles bij te brengen over het mixen van muziek.





(BKH)