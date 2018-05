Boekenstoet voor anderstalige gezinnen eindigt met feestje 29 mei 2018

02u54 0

In de bib in Halle werd de eerste editie van de Boekenstoet met een feestje afgesloten. Elf vrijwilligers gingen op bezoek bij gezinnen om er tien weken lang thuis te gaan voorlezen. De bedoeling was om kinderen tussen 4 en 9 jaar in gezinnen waar Nederlands niet de moedertaal is toch te laten kennismaken met de taal. Samen met het gezin werden ook activiteiten bezocht zoals het Zennefeest en de Samenspeeldag. "Als we naar de thuistaal kijken van gezinnen met kinderen in het basisonderwijs, dan zijn er in Halle 27,43% gezinnen die thuis geen Nederlands spreken", zegt schepen van Bibliotheek Marc Snoeck (sp.a). Vijf jaar voordien was dat nog 17,64%. De internationalisering van de Vlaamse rand zet zich verder door. Als lokale politici moeten we ons hiervan bewust zijn en moeten we oplossingen zoeken."





(BKH)