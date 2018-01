BOB-campagne: 178 bestuurders onder invloed 20 januari 2018

In de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) werden in de voorbije maanden 178 bestuurders uit het verkeer gehaald die onder invloed van alcohol bleken te zijn. Sinds 1 december moesten in totaal 4.848 weggebruikers blazen: 78 zaten in de alarmfase, 77 bliezen meteen positief. Negentien rijbewijzen werden ingetrokken. Voorts werden 2.378 bestuurders ook getest op drugsgebruik. In vier gevallen bleek het resultaat positief te zijn. Eén druggebruiker moest zijn rijbewijs afgeven. (BKH)