BMX'ers starten vierde seizoen aan Kruisveld 15 februari 2018

De Halse BMX-club heeft de aftrap gegeven van het vierde seizoen op de piste aan Kruisveld. De club telt 46 piloten. Vijftien van hen rijden met een vergunning en wagen hun kans in de officiële klassementen. In de Paasvakantie organiseert de club ook een stage voor wie de sport wil ontdekken. Die stage vindt plaats op 3, 4 en 5 april. Op 1 juli is er de vierde manche van de Flanders Cup.





(BKH)