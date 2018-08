Blokspot in Kazerne 07 augustus 2018

In jeugdcentrum De Kazerne aan de Leide kunnen studenten deze maand opnieuw blokken. De jeugddienst en het Jongeren Advies Centrum hebben er de blokspot ingericht waar zowel studenten van het secundair onderwijs , als het hoger en universitair onderwijs terecht kunnen. In de fuifzaal is iedereen dan welkom van 8 uur tot 22 uur. Er is gratis wifi en ook koffie, thee, water en soep. Er is ook een koelkast en een microgolf. Vooraf inschrijven hoeft niet. (BKH)