Bloembak vat vuur 25 juli 2018

De brandweer moest maandagavond in de Sint-Rochusstraat een bloembak blussen in de veranda van een woning. Buren zagen net voor 18 uur zwarte rook opstijgen en belden de hulpdiensten. De ploeg van de Halse post was snel ter plaatse en kon het vuur blussen. De bewoners waren op het ogenblik van de brand niet thuis. De oorzaak is nog onbekend, maar wellicht is de aarde in de bak beginnen composteren, waardoor het zelf ontbrandde. Tijdens de bluswerken werd de Sint-Rochusstraat afgesloten in beide richtingen. (BKH)