Bloedrelikwie van paus Johannes Paulus II komt week naar Halle Klooster van de zusters Sacramentinen bereiden zich voor op historische week Michiel Elinckx

14 februari 2019

16u27 0 Halle Zaterdag komt een bijzonder relikwie naar Halle: een stuk stof met daarop bloed van de heilige paus Johannes Paulus II. De zuster Sacramentinen zullen de relikwie negen dagen bij zich houden. Ze stellen hun klooster zoveel mogelijk open tijdens de periode.

Paus Johannes Paulus II werd in 1978 benoemd tot paus. Tot 2005 stond hij aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De Poolse priester - wiens echte naam Karol Wojtyla was - was erg geliefd bij de gelovigen. Bijna 14 jaar na zijn dood zijn er verschillende bloedrelikwieën die de wereld rondgaan.

Van ‘s-Hertogenbosch naar Halle

Een van die bloedrelikwieën komt deze zaterdag naar Halle. Het klooster van de zusters Sacramentinen is in volle voorbereiding voor de komst van relikwie. “In het priesterseminarie van het Nederlandse s’-Hertogenbosch kregen ze een bloedrelikwie van paus Johannes Paulus II”, laat het klooster weten. “Het relikwie is een druppel bloed van de paus op een stukje stof. Nu komt deze nagedachtenis voor een noveen - 9 dagen - naar België, naar het Monasterium van het Heilig Sacrament in de Cypriaan Verhavertstraat.”

Grote beschermer van alle zieken

De hele periode zullen vieringen zijn ter ere van de geliefde paus. De zusters benadrukken het ongelooflijke leven van paus Johannes Paulus II, die in 2014 zelfs heilig werd verklaard. “De meesten onder ons kennen deze paus nog”, zeggen de zusters. “Zijn pausschap was een heel bijzondere periode, met de aanslag op zijn leven in 1981, zijn vele wereldreizen en talloze publicaties. Maar het meest herinneren we ons nog de laatste weken en dagen van zijn leven, waar hij een groot getuigenis gaf van vertrouwen in het lijden. Zijn doodsstrijd werd door miljoenen mensen biddend begeleid. Paus Johannes Paulus II is een grote beschermer en voorspreker voor alle zieken.”

Iedere dag misvieringen

De plechtige ontvangst van de relikwie gebeurt nu zaterdag 16 februari tijdens een misviering in het klooster van de zusters Sacramentinen. De plechtigheid start om 15 uur. Zondag is er om 8.30 uur een mis met de zegen van het relikwie. Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 februari zijn er dagelijks drie vieringen - telkens om 9 uur, 15 uur en 19 uur. Zaterdag 23 februari zijn er eveneens nog twee misviering om 9 uur en 15 uur. De slotviering vindt plaats op zondag 24 februari vanaf 8.30 uur. Daarna keert het bloedrelikwie terug naar Nederland. De grote kapel van de zusters zal iedere dag open zijn. “Wij willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om deze relikwie te vereren”, besluiten de Zusters Sacramentinen.