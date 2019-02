Bloedrelikwie paus Johannes Paulus II aangekomen in Halle Michiel Elinckx

17 februari 2019

11u46 0 Halle De relikwie van paus Johannes Paulus II is gearriveerd in Halle. Tijdens een misviering werd er gesproken over het belang van de relikwie.

De bloedrelikwie van paus Johannes Paulus II is gearriveerd in Halle. Negen dagen lang zal de relikwie verblijven in Monasterium van het Heilige Sacrament. Iedere dag zullen er vieringen zijn, de zusters willen hun kapel zoveel mogelijk openstellen voor het grote publiek. “De preken tijdens de misvieringen zullen over de thema’s gaan die Johannes Paulus zeer uitgebreid behandeld heeft.”, laten de zusters weten. “Er is dan ook de zegening met de relikwie, wat voor gelovigen een houvast en steun is. Vooral zieken en mensen met miserie kunnen hierdoor nieuw vertrouwen krijgen.”

Uitzonderlijk

Dat de bloedrelikwie naar België komt, is erg speciaal. “De komst van de relikwie is vrij uitzonderlijk. Deze reliek is nog niet in België geweest. Het is ook uitzonderlijk omdat dit over een heilige gaat die de meeste mensen nog in leven gekend hebben.”