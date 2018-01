Bloedinzameling 23 januari 2018

De Halse afdeling van het Rode Kruis organiseert volgende maand twee bloedinzamelingen. Op woensdag 7 februari is dat in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, van 15.30 uur tot 19 uur. Op donderdag 22 februari kunnen bloedgevers terecht in CC 't Vondel, van 15 uur tot 22 uur. (BKH)