Black Eagle schenkt 500 euro aan goede doel 16 juni 2018

Martial Arts-club Black Eagle uit Halle heeft onlangs een cheque ter waarde van 500 euro geschonken aan de vzw Ziekte van Verneuil (ZVB). Dat geld is afkomstig van een zomerstage die de club organiseerde. "Het werd een enorm succes", zegt clubsecretaris Arno Pirolo. "We noteerden een zestigtal inschrijvingen en kregen uiteindelijk meer dan tachtig mensen over de vloer." Black Eagle Halle wil in de toekomst nog meer acties voor het goede doel organiseren.





(BKH)