Binnenstad wordt een grote hotspot UITROLLEN WIFI-NETWERK KOST 50.000 EURO BART KERCKHOVEN

07 september 2018

02u34 0 Halle De Halse binnenstad wordt vanaf volgend jaar een grote hotspot. Iedereen kan vanaf dan gratis op het internet. Het stadsbestuur investeert 50.000 euro in een wifi-netwerk. Oppositiepartij N-VA vindt dat die investering te laat komt nu de meeste mensen op internet kunnen met een mobiel abonnement.

"In een eerste fase zal er een gratis wifi-netwerk voorzien worden in de Basiliekstraat vanaf de Grote Markt tot de Parklaan, op de Grote Markt, de Beestenmarkt, de Maandagmarkt en de Melkstraat", zegt schepen Buelinckx. "We kiezen enkel voor die buurt, omdat de installatie van een netwerk wel wat geld kost. Het volgende stadsbestuur kan nog kiezen om dat uit te breiden naar andere straten in het centrum. Maar dan kost het project meteen 240.000 euro. Nu voorzien we 50.000 euro en rekenen we nog op 15.000 euro Europese subsidies."





Volgens Buelinckx ligt de reden van de investering voor de hand. "Er is nog maar net een stadsapp gelanceerd met allerlei informatie over de winkels maar ook het toerisme", zegt Buelinckx. "Die app moet door iedereen gebruikt kunnen worden. Het is een manier om ons centrum aantrekkelijker te maken voor klanten en bezoekers in het algemeen."





Handelaars zijn pro

De handelaars zelf vinden het gratis internet een goed idee. "Natuurlijk juichen we dit toe", zegt voorzitter Steven Teurlings van de Verenigde Handelaars Halle. "Het is de ideale combinatie om met de stadsapp snel informatie uit te wisselen met bezoekers en klanten. Promoties, wegwerkzaamheden, bereikbaarheid en andere meldingen kunnen zo snel verspreid worden."





Maar het wifi-netwerk kan ook nog voor andere dingen nuttig zijn volgens schepen Dieuwertje Poté (CD&V). "Niet alleen voor handelaars en klanten is het interessant", zegt Poté. "Mobiele abonnementen worden goedkoper maar dat betekent niet dat iedereen die zich kan veroorloven. De digitale armoede kan zo mee bestreden worden. Het is ook een eerste prille stap in het principe van de 'smart cities' waarbij steden ook via digitale weg beheerd en bestuurd worden."





Oppositiepartij N-VA reageert verdeeld. Enkelen onthielden zich tijdens de stemming op de gemeenteraad. "De focus ligt verkeerd", oordeelt N-VA-raadslid Sven Pletincx. "Vandaag werken de wifi-netwerken in de openbare gebouwen nog niet eens naar behoren en dan wil de stad al in dit project investeren. Ik zie ook het voordeel voor de handelaars niet. De kans bestaat zelfs dat klanten snel even online surfen om te vergelijken of dat kleedje of die schoenen online niet goedkoper te verkrijgen zijn. We zouden het geld beter gebruiken om de bestaande infrastructuur te verbeteren."