Bijna 80, maar Jean staat elke week op de tatami als judocoach: "Ik zwier ze nog met gemak over mijn schouder” Michiel Elinckx

26 maart 2019

14u38 0 Halle De Oosterse Krijgskunst School (OKS) zette maandagavond lesgever Jean Vanhassel in de bloemetjes. Op 12 april wordt de geliefde Vanhassel 80 jaar, maar iedere week staat hij nog op de tatami. “Mijn geheim? Geen alcohol, geen drugs en een beetje geluk”, zegt Jean.

Jean Vanhassel is een icoon binnen de Oosterse Krijgskunst School. Sinds de jaren ‘70 staat hij op de mat om de jonge garde alle kneepjes van het judovak aan te leren. Jean wordt binnenkort 80 jaar, maar van stoppen wil hij niet weten. “Ik amuseer me iedere keer op de tatami”, aldus Jean. “Samen met mijn zoon Edwig geef ik training aan de kinderen. Iedere week sta ik 2 tot 3 uur op de tatami. Op mijn leeftijd lijkt dat niet evident, maar mijn conditie blijft uitstekend.”

Van de zijlijn naar de tatami

Nochtans belandde Jean toevallig binnen de judovereniging. Op 30-jarige leeftijd sloot hij zich bij OKS Halle aan... door zijn zoon. “Hij startte met wekelijkse judotrainingen”, vertelt Jean. “Iedere keer voerde ik hem naar sporthal De Bres. Maar in plaats van mijn tijd te verdoen en langs de zijlijn toe te kijken, schreef ik me ook in. Vijftig jaar later sta ik nog altijd op de tatami. Ik hou van de judosport. Alles heeft te maken met zelfbeheersing en respect voor uw tegenstander. Vechtersbazen kunnen hier niets komen doen. Je moet respect tonen voor de judosport.”

Mijn zoon startte met wekelijkse judotrainingen. Elke keer voerde ik hem naar sporthal De Bres. Maar in plaats van mijn tijd te verdoen en langs de zijlijn toe te kijken, schreef ik me ook in. Vijftig jaar later sta ik nog altijd op de tatami Jean Vanhassel

Van de opwarming tot de worpen: Jean doorstaat moeiteloos alle lessen. “Een ippon? Ik leg mijn tegenstanders gemakkelijk over mijn schouder. Tot op heden ben ik gespaard gebleven van grote blessures. Wat mijn geheim is? Eigenlijk is het simpel: geen alcohol, geen drugs en een beetje geluk. Ik ben nooit ziek geweest of heb zelden ernstige blessures gehad. Als ik daar van gespaard kan blijven, zal ik zeker nog enkele jaren voortdoen. Ik heb altijd gezegd: zolang mijn lichaam het toelaat, blijf ik op de tatami staan.”

Postbode

In het dagelijkse leven was Jean postbode. Iedere dag legde hij een parcours van 15 tot 20 kilometer op de fiets af. “Daarna volgde ik judoles. Ik ben al heel mijn leven erg sportief. Daarom blijf ik voortdoen: ik kan niet zonder mijn uurtjes sport. Je mag nooit stoppen met een passie, dat heb ik altijd geleerd. Daarom blijf ik maar voortdoen, tot ik écht niet meer kan.”

Alles heeft te maken met zelfbeheersing en respect voor uw tegenstander. Vechtersbazen kunnen hier niets komen doen. Je moet respect tonen voor de judosport Jean Vanhassel

Maandagavond hadden de leden van OKS Halle een verrassing voor Jean in hun thuisbasis sporthal De Bres. Aan het eind van de training kwamen ze de zaal binnen met taart... en zijn vrouw Jeanine. De hele club overhandigde de verjaardagswensen aan hun oudste judocoach. “Dit had ik echt niet verwacht”, zegt een geëmotioneerde Jean. “Het is natuurlijk een prachtig moment, met mijn vrouw Jeanine aan mijn zijde. Ik had misschien een kleine verrassing verwacht, maar dit overtreft alles. Ik ben iedereen dan ook erg dankbaar.”