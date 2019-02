Bezoekers Beverberg en dienstencentra De Lemoon en De Pasja vallen in de prijzen door geen alcohol te drinken tijdens Tournée Minérale Bart Kerckhoven

22 februari 2019

Ook in ontmoetingsruimte Beverberg en de dienstencentra De Lemoon en De Pasja wordt er deze maand opvallend minder alcohol gedronken tijdens Tournée Minérale. “We organiseren zelfs een spaarkaartactie”, zegt Paul Baert. “Wie een niet-alcoholisch drankje bestelt krijgt een stempel en wanneer de kaart vol is wacht een leuke verrassing. Onze eerste enthousiaste winnaars Pauline en Josiane van ontmoetingsruimte Beverberg waren hier heel blij mee.” Op dinsdag 26 februari vindt er om 14 uur ook nog een grote gezondheids-quiz plaats in dienstencentra De Lemoon in Lembeek.