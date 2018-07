Bewoners Speldekenserf houden achtste barbecue 19 juli 2018

02u31 0

De bewoners van de Speldekenserf in Halle vierden hun achtste straatfeest. Dit jaar was het thema 'western-cowboygirl'. Deze nieuwe wijk, met tal van jonge gezinnen, is zopas volledig bewoond. Deze zomervakantie tekenden de inwoners ook in op de vraag om hun straat om te vormen tot een speelstraat voor de tientallen kinderen.





De ouders hielden het bij de jaarlijkse barbecue, een pintje, een wijntje of een glas cava. Voor de kinderen was er een springkasteel. In totaal schreven 26 volwassenen en 11 kinderen zich in voor deze achtste editie.





(SMH)