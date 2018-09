Bewoners Schoolgatweg komen samen voor vierde straatfeest 05 september 2018

Aan de Schoolgatweg in Buizingen vierden een zestigtal bewoners voor de vierde keer hun straatfeest. Elk jaar mogen ze nieuwe bewoners verwelkomen in de Schoolgatweg, een nieuwe wijk nabij de Octaaf de Kerchove d'Exaerdestraat. Ook dit jaar zullen de bewoners van de twee huizen, die momenteel in aanbouw zijn, deelnemen aan het straatfeest met een barbecue en lekkere desserten. Voor de organisatie tekenen Nathalie en Kelly, Geertje en Felix, Frieda en Dirk en Marianne en Peter.





(SMH)